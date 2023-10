Palestine, diplomatie, Rafik Abdessalem… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 24 octobre 2023 :

Guerre à Gaza : Nabil Ammar réunit les ambassadeurs des cinq membres permanents du Conseil de sécurité

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a reçu, mardi 24 octobre 2023, à sa demande, les ambassadeurs accrédités en Tunisie des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir le Royaume-Uni, la Russie, la Chine, les États-Unis d'Amérique et la France. L'objectif de cette réunion était de remettre à ces ambassadeurs une lettre concernant la position tunisienne sur les développements sur le terrain en Palestine et "l'importance d'une action immédiate pour éviter toute escalade et faire face à la situation grave et tragique en Palestine occupée", selon un communiqué du MAE.

La proposition de loi sur la criminalisation de la normalisation avec Israël adoptée en commission

La proposition de loi sur la criminalisation de la normalisation avec Israël adoptée en commission après révision, a annoncé, mardi 24 octobre 2023, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dans un communiqué. Les membres de la Commission des droits et libertés ont débattu de l’article 2 de la proposition de loi relatif à la définition des actes de normalisation des transactions commerciales et coopération, directes ou indirectes, avec l’entité sioniste. Selon la même source, ils ont souligné l’importance de mentionner l’aspect de la préméditation et d’éviter d’inonder le texte de détails qui ouvriraient la porte à l’interprétation

Tajani : on a demandé la médiation de la Tunisie pour libérer les otages détenus par le Hamas

L’Italie a demandé à des pays arabes, notamment la Tunisie, l’Égypte, le Qatar et la Jordanie à jouer le rôle d’intermédiaire afin de libérer des otages détenus par le Hamas. C’est ce qu’a indiqué le vice-Premier ministre et ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, a rapporté l’agence italienne Aki. « Nous œuvrons avec Israël et les pays arabes pour la libération inconditionnelle des otages et pour que le Hamas et le Hezbollah libanais cessent d’attaquer Israël.

Tunisie : des mesures de soutien dédiées aux étudiants palestiniens

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a supervisé, lundi 23 octobre 2023, une séance de travail consacrée à la mise en place de mesures de soutien financier et psychologique permettant d’accompagner les étudiants palestiniens en Tunisie. Il a ainsi été décidé de permettre à tous les étudiants palestiniens inscrits dans diverses institutions universitaires publiques pour l'année universitaire 2023-2024 d’être accueillis dans les foyers et cités universitaires. Il a également été décidé d’élargir la base d’étudiants palestiniens bénéficiant de bourses universitaires pour inclure des étudiants en maîtrise, en plus des étudiants en licence et en médecine.

Rafik Abdessalem condamné à cinq ans de prison à cause d’une publication Facebook

Rafik Abdessalem, ancien ministre et gendre de Rached Ghannouchi, A annoncé sur sa page aujourd’hui, mardi 24 octobre 2023, qu’il est poursuivi en justice en raison d’une publication Facebook de février 2023 portant sur la Poste Tunisienne. Il avait affirmé que les comptes d’épargne avaient été mis à disposition de l’État en raison du manque de liquidité et du besoin de verser les salaires. La chose aurait eu lieu de façon discrète et sans en informer les citoyens tunisiens. Par la suite, le chargé du contentieux de l’État a porté plainte au nom de la Poste pour atteinte à autrui sur les réseaux sociaux.