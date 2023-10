La Tunisie élue membre du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes du Transport

La Tunisie a été élue, mardi 24 octobre 2023, membre du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes du Transport pour un mandat de deux ans (octobre 2023- octobre 2025), en marge de la 72e réunion du Conseil, tenue à Alexandrie, en Égypte.



Le ministre du Transport, Rabie El Majidi, qui participait aux travaux de cette réunion, a réitéré le soutien de la Tunisie à la cause palestinienne, soulignant l’impératif d’être aux côtés du peuple palestinien "qui a fait preuve de courage face à l’agression brutale et barbare de l’entité sioniste, notamment contre la Bande de Gaza".

Rabie El Majidi a estimé que "le rôle du secteur du transport est important dans l’impulsion de l'économie arabe, le renforcement des échanges commerciaux, et le développement du tourisme interarabe".

Il a ajouté, dans le même cadre, que cette activité fait face à de nouveaux défis relatifs notamment à la qualité des services, la transition écologique et énergétique et aussi en ce qui concerne la nécessité de mettre en place un mode de transport propre et intelligent.





Selon le ministre du Transport, les pays arabes sont appelés à finaliser les procédures pour mettre en application les accords arabes dans les différents domaines du transport, notamment ceux portant sur le transport terrestre et maritime, ainsi que l’exploitation des plateformes électroniques.





