Tajani : on a demandé la médiation de la Tunisie pour libérer les otages détenus par le Hamas

Imprimer

L’Italie a demandé à des pays arabes, notamment la Tunisie, l’Égypte, le Qatar et la Jordanie à jouer le rôle d’intermédiaire afin de libérer des otages détenus par le Hamas. C’est ce qu’a indiqué le vice-Premier ministre et ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, a rapporté l’agence italienne Aki.

« Nous œuvrons avec Israël et les pays arabes pour la libération inconditionnelle des otages et pour que le Hamas et le Hezbollah libanais cessent d’attaquer Israël.

Nous avons demandé aux pays arabes, dont la Tunisie, l'Égypte, le Qatar et la Jordanie, de jouer un rôle d’intermédiaire », a-t-il indiqué.

I.N.