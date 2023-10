Tunisie : huit mille voitures populaires sur le marché en 2024

Le porte-parole de la Chambre syndicale des concessionnaires automobiles, Mehdi Mahjoub, a indiqué, lors de son intervention, ce mardi 24 octobre 2023, sur Mosaïque Fm, que près de six mille voitures populaires sont vendues chaque année.

Au micro de Jihen Miled, dans l’émission « Sbeh Enness », il a précisé que les Tunisiens sont plus nombreux à être intéressés par les petites voitures, dont le prix aujourd'hui varie entre quarante et cinquante mille dinars.

Mehdi Mahjoub a déclaré que les voitures populaires sont vendues, quant à elles, entre 26.790 dinars et 35.400 dinars et que le temps d’attente pour les acquérir est entre trois et quatre ans. Il a enfin révélé qu’en 2024, huit mille voitures populaires seront mises sur le marché en Tunisie.

M.B.Z