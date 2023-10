Kaïs Saïed appelle des ambassadeurs accrédités en Tunisie à appliquer le droit international

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 23 octobre 2023 le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, au palais de Carthage.

Lors de cette rencontre, le chef de l'État a appelé à intensifier les efforts diplomatiques pour soutenir le peuple palestinien face à ces atrocités qui se répètent chaque jour sous les yeux du monde entier. “Chaque heure qui passe est marquée par des dizaines de morts et de blessés à la suite des bombardements sionistes brutaux”, indique le communiqué de la présidence de la République.





Le président de la République a souligné que les peuples du monde entier sont aux côtés du peuple palestinien face aux crimes sionistes, malgré toutes les tentatives de répression et les distorsions flagrantes de la vérité par les médias sionistes.





Le président de la République a chargé le ministre des Affaires étrangères, d'inviter certains ambassadeurs accrédités en Tunisie afin de les appeler à l’application du droit international humanitaire.

“Le monde entier voit aujourd'hui, tout au long de la journée, les corps d'enfants, de femmes, d'hommes âgés, et les destructions de maisons et d'hôpitaux. Il incombe à ces pays de mettre fin à ces crimes et aux distorsions. Est-ce que vingt camions, dont certains sont à moitié vides, sont suffisants pour plus de deux millions de Palestiniens après un mois de bombardements, de déplacement forcé, et de blocus ?”, toujours selon le même communiqué.







