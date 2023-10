Comité d’organisation des JCC : la session est techniquement prête !

Imprimer

Dans un communiqué émis ce soir, lundi 23 octobre 2023, le Comité d’organisation des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) a réagi à la décision d’annulation de l’édition 34e édition des JCC, qui devait se tenir du 28 octobre au 4 novembre 2023, annoncée par le ministère des Affaires culturelles.

Dans son communiqué, le Comité d’organisation soutient qu’il « confirme au nom de tout ce que représentent les JCC pour l’Histoire, les créateurs et le public, que la session est techniquement prête ». Tout en affirmant qu’il « se doit de donner toute information sur l’état de préparation atteint par la 34e session des JCC », le Comité « Ainsi que publié sur la Page officielle du festival, et communiqué aux différents médias, la sélection des films à présenter par cette session a été bouclée conformément au règlement depuis le mois d’août 2023 et cela pour les différentes sections du festival qui sont toutes prêtes. La liste des films en compétition pour les fictions et les documentaires a déjà été publiée, de même que l’annonce de la suppression de tout aspect festif pour cette session en solidarité avec le peuple palestinien. Les supports du festival ayant été mis aux couleurs du drapeau palestinien. La totalité des films concernés sont présents à Tunis, prêts à être projetés dans les salles, y compris le film qui devait être présenté en premier, “Jenine 2023” du cinéaste palestinien Mohamed Bakri qui a offert cette projection aux JCC en Première mondiale », note le communiqué.

On y lit également que « les films des différents Hommages dont l’hommage au cinéaste palestinien Hany Abu Assad, avec une sélection de ses films, ainsi que les films liés à l’événement «Sénégal Pays invité» et au “Focus spécial” sur la Jordanie sont également prêts à être présentés. La section “événementiel” et la régie générale du festival ont également préparé tous les aménagements nécessaires, dont celui de la salle de plein air “ Ciné Avenue” de l’avenue Bourguiba à Tunis, destinée à accueillir, comme annoncé, les projections gratuites des films palestiniens mis gracieusement à la disposition des JCC par les producteurs, distributeurs et ayants droits concernés ».

Le 19 octobre, le ministère des Affaires culturelles a décidé d’annuler la 34e édition des JCC, « en signe de solidarité avec le peuple palestinien frère, compte tenu de la situation humanitaire préoccupante à Gaza et dans tous les territoires palestiniens occupés à cause des attaques sionistes ».

Des internautes, anonymes et personnalités publiques, ont été choqués d’apprendre qu’un festival, aussi prestigieux de surcroit, est annulé avec le motif de « solidarité avec les Palestiniens » alors qu'ils estiment, au contraire, que c'est dans ce contexte de guerre qu’il est important et salutaire de se tourner vers la culture.

R.B.H