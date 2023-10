One Tech Holding : croissance des revenus consolidés de près de 11%

Le groupe One Tech a réalisé, sur les neuf premiers mois de l’année, une croissance de 10,7% de ses revenus consolidés qui passent de 849,18 millions de dinars fin septembre 2023 contre 767,09 millions de dinars fin septembre 2022, en ligne avec le budget 2023.

La croissance en valeur absolue reste principalement tirée par les exportations qui augmentent de 8,2% sur la période. Les exportations ont atteint au 30 septembre une enveloppe de 732,4 millions de dinars, représentant ainsi 86,2% du total des revenus.

Le chiffre d’affaires du pôle câbles s’est élevé jusqu’à fin septembre 2023 à 393,7 millions de dinars, en augmentation de 2,7% par rapport à un an auparavant. Le chiffre d’affaires du pôle mécatronique s’est élevé au 30 septembre 2023 à 414,8 millions de dinars (+17,3% par rapport à la même période de l’année dernière).

« Après la pénurie des semi-conducteurs et les difficultés logistiques qui ont entraîné une volatilité des cours et des coûts, tout au long de l’année 2022, nous constatons que le retour à la normale se confirme. Il s’en suit que les performances opérationnelles globales du groupe à fin septembre sont en très nette amélioration par rapport à la même période de l’année 2022 », lit-on dans un communiqué boursier.

En outre, le groupe rassure quant aux perspectives de fin d’année qui s’annoncent, selon lui, « très prometteuses et s’inscrivant dans la continuité du premier semestre de l’année 2023 ».

One Tech a aussi annoncé avoir signé en date du 4 octobre 2023 un contrat de cession d’actions en vertu duquel le groupe cède l’intégralité de sa participation dans sa filiale d’emballage primaire pharmaceutique Helioflex qui représente 65,39%, et ce au profit de la société Aluflexpack AG. Et de préciser que la clôture de la transaction est assujettie à l'accord des autorités de concurrence, et à la levée de certaines conditions suspensives, et est prévue d’être réalisée au plus tard au premier trimestre 2024.