SFBT : baisse des ventes de bière à fin septembre 2023

Imprimer

Bien que la Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT) ait réalisé des chiffres au vert aux neuf premiers mois de 2023, son activité a été impactée par le manque de certaines matières premières.

Dans un communiqué boursier, la société a indiqué que « la production et les ventes des boissons gazeuses auraient dû être plus importantes n’eut été la pénurie du sucre et du CO2 ».

En effet, la production de boissons gazeuses a baissé de 6,34% passant de 1,03 million d’hectolitres à 961.662 hectolitres au premier semestre 2023. Idem, la production de bière a diminué de 6,72%, atteignant 1,31 million d’hectolitres contre 1,40 million d’hectolitres un an auparavant.

Pour leur part, les ventes en volume ont diminué pour les boissons gazeuses de 4,63% passant de 18,05 millions d’hectolitres à 17,21 millions d’hectolitres aux neuf premiers mois de 2023. Les ventes de bière ont baissé, quant à elles, de 5,85% passant de 1,34 million de hectolitres fin septembre 2022 à 1,26 million de hectolitres fin septembre 2023 en comparaison avec un an auparavant.

Malgré ces baisses, le chiffre d’affaires global hors taxes de la société a augmenté de 2,08% aux neuf premiers mois de 2023, passant de 399,82 millions de dinars fin septembre 2022 à 408,14 millions de dinars (MD) fin septembre 2023.