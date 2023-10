Kasserine : grève des enseignants le 25 octobre

Imprimer

Le secrétaire général adjoint de la Fédération nationale de l'enseignement de base, Ikbel Azzabi, est intervenu, ce mardi 17 octobre 2023, dans l’émission « Sbeh Enness » sur Mosaïque FM.

Au micro de Jihen Miled, il a annoncé que le cadre enseignant, privé des salaires du mois de juillet, a décidé d’entamer une grève le 25 octobre dans toutes les écoles de Kasserine.

« Les absences constatées dans de nombreuses écoles du pays sont dues à un manque de ressources humaines, dans la mesure où le ministère n’a pas impliqué la partie sociale pour définir les besoins des écoles. Des milliers d’élèves se sont ainsi retrouvés sans instituteurs et le ministère a tenté de résoudre le problème en fusionnant des classes au lieu de procéder à des recrutements » a d’abord indiqué Ikbel Azzabi pour expliquer les perturbations constatées dans de nombreuses écoles du pays.

Il a également indiqué que 785 enseignants de Kasserine ont été privés de leur salaire de juillet et que le conseil régional a décidé de décréter une grève le 25 octobre jusqu’à ce que le ministère verse les salaires.

« Plus de trois mille enseignants dans tout le pays n'ont toujours pas perçu leur salaire de juillet, et le plus grand nombre est à Kasserine. Les portes du dialogue nous sont fermées et le ministre actuel n’y croit pas de toutes les manières. Kasserine est une première étape, on ne peut pas dénoncer les actions de protestation de personnes privées de leurs salaires sans explication » a conclu le responsable.

M.B.Z