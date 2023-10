Le Mall of Sfax ouvre ses portes le 26 octobre

Le centre commercial « Mall of Sfax » ouvre ses portes le 26 octobre, a annoncé la direction lundi 16 octobre 2023 dans un communiqué.

« Joyau architectural de dernière génération, idéalement situé sur le principal axe routier de la ville de Sfax, centre de gravité d’une région à fort potentiel, « Mall of Sfax » déploiera une offre complète aux normes internationales », lit-on dans le communiqué.

En plus de la galerie marchande de plusieurs marques, le centre commercial abrite un hypermarché Carrefour de 8.000 m², un espace dédié à la restauration, une aire de jeux de 2.000 m² et un cinéma multiplexe composé de six salles. « Mall of Sfax » dispose, également, d’un vaste parking gratuit de 2.500 places

D'après communiqué