Ons Jabeur, Palestine, PLF 2024, Antonio Tajani… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 16 octobre 2023 :

L'Association israélienne de tennis demande officiellement des sanctions contre Ons Jabeur

L’association israélienne de tennis (ITA) s'est plainte officiellement du soutien de la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur au peuple palestinien auprès de la Fédération internationale de tennis (IFT) afin qu’elle fasse pression sur l’Association des joueuses de tennis (WTA) et prendre des mesures contre la Tunisienne. La fédération israélienne a interprété une publication Instagram d'Ons Jabeur comme étant un soutien du « terrorisme ». Ons Jabeur avait rappelé que les Palestiniens faisaient l'objet d'injustice durant les 75 dernières années. « Ce que subissent les civils est incroyable, quelle que soit leur religion, ou leur origine.

Arrestation de trois jeunes pour des tags pro-Palestine peints sur le mur de l'IFT

Trois jeunes tunisiens ont été arrêtés dans l’après-midi de lundi 16 octobre 2023 pour avoir couvert de tags pro-Palestine le mur de l’Institut français de Tunis (IFT). Il s’agit de Saif Ayadi, Wael Naouar et Aymen Chmenki. Les trois ont été conduits au poste de police de la rue Charles de Gaulle. Depuis le début des bombardements contre Gaza et la mort de près de 3.000 civils palestiniens et 9.000 blessés, les Tunisiens affichent leur soutien envers la Palestine. Plusieurs manifestations ont été organisées.

ARP : les PLF 2024 et PLF rectificative 2023 transférés à la commission des finances et du budget

Le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé unanimement de transférer le projet de la loi de finances 2024 (PLF 2024) n° 33/2023 à la commission des finances et du budget, après l’avoir examiné. C’est ce qui ressort de la réunion du bureau qui s’est tenue, lundi 16 octobre 2023, sous la houlette du président du parlement Brahim Bouderbala, indique un communiqué de la même date.

Antonio Tajani à Tunis vendredi 20 octobre

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, sera à Tunis vendredi 20 octobre. Il l’a annoncé, dans un tweet posté hier, dimanche 15 octobre 2023. « J'ai eu un entretien avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar. Nous avons convenu de la nécessité d’œuvrer pour la paix et la stabilité régionales, en mettant en place des couloirs humanitaires pour protéger les plus faibles, en commençant par les femmes et les enfants. Je serai à Tunis vendredi », a écrit le ministre italien.

Nabil Ammar en visite de deux jours à Alger

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, effectue les 16 et 17 octobre 2023 une visite à Alger afin de présider la délégation tunisienne qui participera aux travaux de la 20e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays d’Europe du nord et d’Afrique. Ce forum sera l’occasion d’aborder les questions régionales et continentales d’intérêt, indique un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères. Il s’agit, précise le même communiqué, de discuter de la thématique de l’éducation en Afrique, de la promotion de l’Agenda de paix et de sécurité en Afrique et du renforcement de la coopération multilatérale