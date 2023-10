Mohamed Ben Attia primé au Festival du film arabe de Fameck

Le réalisateur tunisien Mohamed Ben Attia a été primé au 34e Festival du film arabe de Fameck en France et a remporté le prix de la Presse pour son film "Par-delà les montagnes".





Le Jury Presse est présidé par Nadia Meflah, journaliste, critique pour le site Bande à part, auteure, consultante cinéma et membre du Syndicat français de la critique de cinéma, entourée de Géraldine Carême, directrice de France Bleu Lorraine, Eithne O’Neill, critique de cinéma et auteure, membre du comité de rédaction de la revue Positif et du Syndicat français de la critique de cinéma, Margaux Bergey, journaliste à l’AFP et ancienne correspondante au Moyen-Orient et Pierre Charpilloz, critique de cinéma, journaliste pour le magazine So Film et les émissions Viva Cinema sur Ciné+ et Court-Circuit sur Arte et membre du Syndicat français de la critique de cinéma a décidé de primer le film du réalisateur tunisien.





Organisé par la Cité Sociale et la Ligue de l’enseignement – FOL Moselle, le Festival du Film Arabe de Fameck est l’un des rendez-vous majeurs de la rentrée culturelle dans la région Grand Est. Il propose plus de quarante films, longs métrages de fiction, documentaires, courts métrages dont beaucoup inédits ou en avant-première, avec pour objectif de promouvoir une cinématographie émergente. La programmation regroupe plus de 110 projections sur dix jours embrassant la production de pays comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Liban, etc.





Plusieurs distinctions sont remises lors du palmarès : Grand Prix, Prix du Jury Jeunes, Prix du Jury Presse, Prix du Public, Prix du Documentaire et Prix du Court Métrage. Une sélection hors compétition intitulée « Ouverture sur le monde » est également proposée. Elle réunit des films qui ne sont pas produits par des pays du monde arabe mais qui y sont liés par les thématiques qu’ils traitent.





S.H