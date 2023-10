Assurances : les primes émises en hausse de plus de 12% en 2022

La Fédération tunisienne des sociétés d'assurances (Ftusa) vient de publier un rapport intitulé "L’assurance tunisienne en 2022", où elle revient sur les performances du secteur de l’assurance pour 2022 en comparaison avec 2021.

Il en ressort que les primes émises du secteur des assurances se sont élevées à 3,18 milliards de dinars en 2022 contre 2,83 milliards de dinars en 2021, en hausse de 12,42%. Pour leur part, les sinistres réglés ont enregistré une augmentation de 5,92% passant de 1,64 milliard de dinars en 2021 à 1,74 milliard de dinars en 2022. Les provisions techniques ont, quant à eux, évolué de 11,53% en 2022 passant de 6,48 milliards de dinars en 2021 à 7,22 milliards de dinars en 2022.

Les frais de gestion ont totalisé un montant de 732,09 millions de dinars (MD) en 2022 contre 678,7 MD en 2021 (+7,87%). Les montants des placements inscrits aux actifs des bilans se sont élevés à 8,09 milliards de dinars en 2022 contre 7,26 milliards de dinars (+11,51%).

Ainsi, le résultat technique de l’exercice s’est amélioré en 2022. Il dégage un excédent de 218,61 MD contre un excédent de 199,91 MD en 2021. Les bilans consolidés ont dégagé en 2022 un bénéfice de 259,738 MD contre un bénéfice de 225,041 MD en 2021.

Notons que ce rapport a été établi à partir des états statistiques des exercices 2020, 2021 et 2022 transmis par les entreprises tunisiennes d’assurances et de réassurances régies par le code des assurances et à partir des états publiés sur le site du Conseil du marché financier (CMF), a précisé le Ftusa.

