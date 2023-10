Kaïs Saïed, Palestine, PDL, FMI… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 14 au 15 octobre 2023.

Kaïs Saïed célèbre le 60e anniversaire de l'Évacuation

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu, dimanche 15 octobre 2023, au gouvernorat de Bizerte pour la commémoration du 60e anniversaire de la fête de l'Évacuation, au Carré des martyrs. La cérémonie s’est déroulée en présence du chef du gouvernement, du président du Parlement ainsi que de plusieurs autres responsables gouvernementaux. Le président de la République a salué le drapeau au son de l'hymne national, après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied du mémorial des martyrs et récité la Fatiha.

Agression de Gaza : Nabil Ammar s'entretient avec nombre de ses homologues européens

Au cours de ces communications, M. Nabil Ammar a souligné la gravité de l'agression continue contre des civils palestiniens innocents et sans défense à Gaza, que les forces d'occupation mènent sous les yeux du monde entier et en violation flagrante des règles les plus élémentaires du droit humanitaire et des valeurs des droits de l'homme. Dans ce contexte, il a réitéré le danger que représentent la poursuite de la situation actuelle et la nécessité pour toutes les puissances internationales actives, en particulier l'Union européenne, d'assumer leurs responsabilités politiques et morales

Manifestation du PDL devant le Tribunal administratif

Les partisans du PDL ont organisé une manifestation, dimanche 15 octobre 2023, à l’occasion de la fête de l’évacuation, programmée avant l’arrestation de la présidente du parti, le 3 octobre 2023. Les manifestants se sont rassemblés en grand nombre à la place de la République (Le Passage) et se sont rendus devant le Tribunal administratif (rue de Rome). Les partisans du PDL ont revendiqué la libération de la présidente du parti. Ils ont, également, scandé des slogans contre le découpage en districts refusant la division du pays, tout en appelant la justice à jouer son rôle dans ce contexte.

Le Front de salut organise une marche de soutien au peuple palestinien

Les composantes du Front de salut national ont organisé, dimanche 15 octobre 2023, une marche de solidarité en soutien au peuple palestinien. Cette marche a débuté depuis la place Bab Bhar en direction du théâtre municipal. Le dirigeant du Front de salut national, Imed Khemiri, a souligné, dans une déclaration à Mosaïque Fm, que cette marche est une réponse à la résistance palestinienne qui a appelé au soutien de la cause palestinienne. "Nous manifestons aujourd'hui depuis la terre de l'évacuation, la Tunisie, et nous espérons que ce soit une occasion pour l'évacuation de la Palestine."

Marouane El Abassi : la visite d’une délégation du FMI en Tunisie est un signal positif

Un signal positif. C’est ainsi qu’a qualifié le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi, la visite prévue d’une délégation du Fonds monétaire international (FMI) en Tunisie du 5 au 17 décembre 2023. Cette mission de consultation, qui sera effectuée au titre de l'article IV et dont l’objectif est l’examen des performances économiques de la Tunisie, signifie un rétablissement de la communication entre la Tunisie et le bailleur de fonds, selon une déclaration accordée par le gouverneur de la BCT à l’agence Tap.