Agression de Gaza : Nabil Ammar s'entretient avec nombre de ses homologues européens

Dans le cadre des efforts de la Tunisie visant à mettre fin à l'agression brutale contre la bande de Gaza, Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, a eu des entretiens téléphoniques, dimanche 15 octobre 2023, avec un certain nombre de ses homologues européens :

- Antonio Tajani, vice-premier ministre, ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,

- Joao Gomes Cravinho, ministre portugais des Affaires étrangères,

- Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales belges,

- José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération.

- Lord Tariq Ahmed, ministre d'État britannique pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud.





Au cours de ces communications, M. Nabil Ammar a souligné la gravité de l'agression continue contre des civils palestiniens innocents et sans défense à Gaza, que les forces d'occupation mènent sous les yeux du monde entier et en violation flagrante des règles les plus élémentaires du droit humanitaire et des valeurs des droits de l'homme.





Dans ce contexte, il a réitéré le danger que représentent la poursuite de la situation actuelle et la nécessité pour toutes les puissances internationales actives, en particulier l'Union européenne, d'assumer leurs responsabilités politiques et morales en imposant une cessation immédiate de l'agression brutale et inhumaine sur la bande de Gaza et de la politique de meurtre systématique d'enfants et de nourrissons innocents, et en empêchant toute tentative de déplacer le peuple palestinien de sa terre et en lui fournissant rapidement l'aide urgente et nécessaire.





Nabil Ammar a également souligné la nécessité pour chacun de tirer les leçons de l'histoire récente et ancienne, qui confirment que la politique d'occupation continue et de maltraitance des populations ne peut se poursuivre indéfiniment, car elle ne fera qu'amplifier le cycle de la violence et répandre le chaos et l'instabilité, appelant à l'importance pour chacun de réaliser la nécessité de donner au peuple palestinien les droits qui lui ont été volés et qui sont stipulés dans de nombreuses résolutions de la légitimité internationale depuis des décennies.





S.H