La mégalomanie de Moncef Marzouki

Fidèle à ses habitudes, l’ancien président de la République, Moncef Marzouki ne rate pas une occasion pour se vanter et essayer de se donner une image clinquante...

Pas plus tard que ce dimanche, 1er octobre 2023, Moncef Marzouki indique qu’il a "adressé un message d’amour et de paix" à Washington devant un public dépassant les 200 mille personnes, dans le cadre du World Culture Festival.









Ce chiffre a été davantage gonflé par le lobbyiste nahdhaoui, Radwan Masmoudi. Ce dernier, avançant une présence dépassant les 500 mille personnes, n’a pas raté l’occasion pour tacler le président actuel, Kaïs Saïed, en vantant les qualités de Moncef Marzouki, "démocrate et respectable". Le même Masmoudi, pourtant, partageait plus tôt, la publication de Marzouki indiquant qu'il y a avait 200 mille personnes.

Or, selon les organisateurs de l’évènement cités par la presse américaine, le nombre de personnes inscrites à l’événement aurait atteint les 450 mille pour toute la durée du festival, qui s’étale d’ailleurs sur trois jours avec un programme très chargé. Ainsi, l'ensemble des participants ne pourrait être réuni à une seule conférence. L'espace consacré ne peut d'ailleurs abriter autant de personnes à la fois.





Notons que Moncef Marzouki avait pris part à une plateforme incluant la participation de pas moins de treize conférenciers venus du monde entier. Le personnes présentes ce jour-là ne seraient donc pas toutes venues pour assister et écouter le discours de l'ancien président tunisien. D’ailleurs, son intervention n’a pas dépassé les trois minutes et n'a été pas relayée par les médias.

L'ancien président joue à fond la carte de la mégalomanie. En réalité, les plus grandes manifestations culturelles rassemblent très rarement le demi-million de personnes annoncé ici. Les Rolling Stones, eux, dans leur concert mythique de 1969 [The Stones in The Park, ndlr], ont rassemblé nettement moins de 500.000 personnes au Hyde Park de Londres...

S.H