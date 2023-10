Prorogation de la décision de rationnement de l'eau et d’interdiction de certains usages

Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques a décidé de proroger la décision de rationnement de l'eau et d’interdire certains usages.

La décision a été publiée par le ministère sur son site web officiel, mais pas sur les réseaux sociaux. Selon le document, la décision résulte des années de sécheresse successive et des faibles quantités se trouvant dans les barrages. Le ministère a décidé de proroger la décision de rationnement de l'eau et de l'interdiction de certains usages jusqu'à nouvel ordre.

Pour rappel, le ministère avait interdit, le 31 mars 2023, l’utilisation de l’eau potable, distribuée par la Sonede, pour l’agriculture, l’irrigation de zones vertes, pour le nettoyage des rues et des endroits publics et pour le lavage des véhicules.

Le ministère avait aussi annoncé la mise en place d’un système de roulement conjoncturel pour l’approvisionnement en eau potable. Les agents de la Sonede, les agents assermentés, habilités relevant du ministère de l’Agriculture ainsi que tous les agents des forces de l’ordre avaient été chargés de veiller sur l’application des décisions.

Par ailleurs, tout contrevenant risque les sanctions mentionnées dans le Code des eaux notamment l’article 158 et l’article 44 du décret gouvernemental N°2017-157 du 19 Janvier 2017, portant approbation du règlement des abonnements à l’eau potable.

Ainsi, pour un gaspillage de l’eau, la Sonede peut procéder d’office et sans préavis à la suspension de l’abonnement et l’arrêt de l’alimentation, sans préjudice des poursuites judiciaires qu’elle pourra engager à l’encontre des contrevenants (art. 44). Les contrevenants risquent aussi une amende de 60 dinars à 1.000 dinars et un emprisonnement de six jours à neuf mois ou de l'une des deux peines seulement (art.158).





