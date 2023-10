Toujours pas d'accord sur la date de la visite de la délégation de la Commission européenne en Tunisie

La porte-parole de la Commission européenne au sujet du voisinage, de l'Élargissement, et des partenariats internationaux, Ana Pisonero a indiqué que des échanges avec les autorités tunisiennes avaient lieu au sujet de l’implémentation du mémorandum d’entente signé à la date du 16 juillet 2023.

S’exprimant durant une conférence de presse du 29 septembre 2023, Ana Pisonero a affirmé qu’une délégation de la Commission européenne se rendra bientôt en Tunisie. Néanmoins, elle a expliqué que les deux parties ne s’étaient pas encore accordées sur une date. La Commission européenne et la Tunisie seraient, selon ses dires, à la quête du meilleur timing pour procéder à cela.

Ana Pisonero a rappelé que le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar et le Commissaire européen à l'Élargissement et à la Politique européenne de voisinage, Olivér Várhelyi s’étaient entretenus, à la date du 22 septembre 2023 et par téléphone, au sujet de la collaboration tuniso-européenne visant à mettre en place le référendum. Interrogée sur les raisons ayant poussé la Tunisie à refuser la visite d’une délégation de la Commission européenne, la porte-parole a esquivé le sujet et n’a pas fourni d’explications. Notons qu’une délégation de la commission des affaires étrangères du Parlement européen a, elle aussi, été interdite d’accès sur le territoire tunisien.

Pour rappel, le mémorandum d’entente est centré sur la question migratoire. Il est le fruit de négociations menées par la présidente du conseil ministériel italien Giorgia Meloni. La signature a eu lieu au palais de Carthage en présence de cette dernière, du président de la République, Kaïs Saïed, de la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen et du premier ministre néerlandais Mark Rutte.





S.G