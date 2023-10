Météo - Tunisie : temps nuageux et pluies éparses

L'Institut national de Météorologie (INM) a annoncé que des nuages couvriront, samedi 30 septembre 2023, la majorité du territoire tunisien avec une forte concentration et des pluies éparses accompagnées de tonnerre dans les zones côtières.

Dans une publication de la même date, l’INM a indiqué que de faibles vents seront enregistrés. Leurs vitesses atteindront quarante km/h près des rivages. La mer sera peu agitée au cap Serrat et houleuse sur le reste du territoire. Les températures varieront entre 26° C et 33° C avec des températures se limitant à 24° C au niveau des hauteurs de l'ouest de la Tunisie.





S.G