Le bureau exécutif de l’UGTT commente la situation au sein de la BTK Bank

Imprimer

Le bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a dénoncé, dans un communiqué daté du 26 septembre et signé par son secrétaire général Noureddine Taboubi, les dépassements au sein de la BTK Bank.

En effet, la centrale syndicale a dénoncé ce qu’elle a considéré comme « la politique d'intimidation pratiquée par la direction de l’établissement bancaire » et rejeté « les menaces d'emprisonnement et de licenciements » formulées. Ce qui représente un « grave précédent ».

Selon l’organisation, les employés de la banque ont été harcelés et délestés de leurs droits alors que les syndicalistes ont été suspendus pour être renvoyés.

Le bureau exécutif a profité de l’occasion pour exprimer son soutien absolu avec les agents de la BTK Bank et à la grève prévue pour le jeudi 28 septembre 2023. Et de faire porter l’entière responsabilité des tensions du climat social au sein de l'institution et du secteur bancaire à la direction de la banque, en l’appelant à engager des négociations sérieuses et responsables, loin des menaces, des intimidations et des provocations.

I.N