Météo : ciel nuageux accompagné de pluies

Des nuages passagers traverseront la plupart des régions du pays. Ils seront parfois denses près des côtes orientales, accompagnés de cellules orageuses et de pluies. Les températures maximales oscilleront 25 et 32 degrés Celsius et descendront à 23 degrés Celsius sur les hauteurs.

C’est ce qu’a indiqué, mercredi 27 septembre 2023, l'Institut national de météorologie (INM), dans un communiqué.

Les vents seront forts sur les côtes est et faibles à modérés dans le reste des régions. La mer sera modérément agitée à agitée dans le reste des régions côtières.