Les investissements industriels déclarés n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant pandémie

L'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) a publié ses chiffres, faisant état d’une hausse des investissements déclarés dans l’industrie de 19,7%.

Il en ressort qu’au cours des huit premiers mois 2023, les investissements déclarés dans l’industrie sont passés de 1.338,3 millions de dinars à 1.601,3 millions de dinars (MD).

Or, dans les faits et en se référant aux anciens bilans publiés par l’agence, les investissements déclarés dans l’industrie n’ont pas retrouvé leur niveau de l’avant pandémie et même de la pandémie. Ils sont en baisse de -2,85% par rapport aux huit premiers mois de 2021, de -16,11% par rapport aux huit premiers mois de 2020, de -13,6% par rapport aux huit premiers mois de 2019 et de -36,35% par rapport aux huit premiers mois de 2018.

Ils étaient de 1.648,3 MD aux huit premiers mois de 2021, de 1.909 MD aux huit premiers mois de 2020, de 1.853,4 MD aux huit premiers mois de 2019 et de 2.515,8 aux huit premiers mois de 2018.

I.N.