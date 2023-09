Quel est le salaire du DG de la SFBT ?

La nomination de l’ancien chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, pour diriger la SFBT a fait couler beaucoup d’encre, surtout que le poste est réputé pour être l’un des mieux payés en Tunisie.

Le contrat et le salaire de M. Fakhfakh n’ont pas encore été dévoilés, mais ils devront l'être obligatoirement, selon la loi, au cours de l’assemblée générale qui aura lieu à mi 2024.

Cela dit, on sait combien était payé feu Hamadi Bousbia qui bénéficiait d’une série de revenus de la SFBT et de ses filiales.

Au détail, feu Bousbia, qui était également président du conseil de la société, avait un salaire annuel net de 76.800 dinars, d’une prime de bilan fixée à trois mois de salaire indexée sur la variation du résultat de la SFBT, qui s’est élevée en 2022 à 844.036 dinars, ainsi qu’à une prime d’intéressement sur les résultats des filiales qui s’est élevée en 2022 à 1.062.376 dinars.

Cela fait un total de 1.983.212 dinars, soit un revenu mensuel moyen de 165.267 dinars.

En plus de ce salaire et de ces primes, feu Bousbia touchait des jetons de présence en tant qu’administrateur et des avantages en nature avantages en nature (eau, électricité, téléphone, voiture et charges connexes).

Le président du conseil d’administration, et ancien DG, Mustapha Abdelmoula a des revenus approximativement de même nature.

Il a ainsi un salaire de 62.400 dinars, d’une prime de bilan fixée à trois mois de salaire indexée sur la variation du résultat de la SFBT qui s’est élevée en 2022 à 620.498 dinars et à une prime d’intéressement sur les résultats des filiales qui s’est élevée en 2022 à 572.049 dinars.

Cela fait un total de 1.254.947 dinars, soit un revenu mensuel moyen de 104.578 dinars.

Tout comme feu Bousbia, M. Abdelmoula avait droit à des avantages en nature (eau, électricité, téléphone, voiture et charges connexes).

Ces chiffres donnent une idée approximative des contours du contrat signé avec Elyes Fakhfakh.

R.B.H