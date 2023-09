Restauration du mémorial Farhat Hached : l’UGTT répond à Kaïs Saïed

Imprimer

Durant sa visite inopinée, à Mégrine, dimanche dernier, le président de la République a échangé avec la déléguée de la ville et l’a notamment appelé à restaurer le mémorial du syndicaliste Farhat Hached, estimant que ce monument constitue une partie de la mémoire collective de la Tunisie.

L'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a réagi, ce mardi 26 septembre 2023, dans un communiqué où elle rappelle que l’espace en question est la propriété de la centrale syndicale et qu’elle a désigné une équipe pour travailler sur sa réhabilitation de manière à ce qu’il rende hommage au syndicaliste martyr Farhat Hached.

L’UGTT a souligné que l’équipe dédiée au projet a été confrontée à un certain nombre de problèmes juridiques et urbains. Le fait notamment que l'espace se trouve au bord de l'autoroute à fort trafic entre le port de Radès et la route menant à l’A1, et qu’un cimetière appartenant à un pays étranger se situe à proximité de l'espace, en plus du fait que la propriété n’est pas destinée à la construction selon le Code de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

La centrale syndicale a précisé qu’elle a dû retarder le projet jusqu’à ce que soient légalement levées ces entraves, chose qui a pris du temps. Elle a enfin affirmé que le projet devrait être lancé dès l’achèvement du chantier du nouveau siège de la place Mohamed Ali.

M.B.Z