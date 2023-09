Inauguration de Nippomed, l’unité tuniso-japonaise de fabrication de tests de diagnostic rapides

La joint-venture conclue en juin 2022 entre Unimed et le Japonais GCube pour la fabrication de tests de diagnostic rapides, en marge la huitième édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (Ticad 8), vient de se concrétiser.

En effet, la nouvelle unité de fabrication de tests de diagnostic rapides "Nippomed" a été inaugurée lundi 25 septembre 2023 à Kalâa-Kébira. Des kits de diagnostic qui seront produits et conçus avec la toute dernière technologie et en conformité avec les normes de qualité et de sécurité.

Étaient présents plusieurs invités de prestige dont l’ambassadeur du Japon en Tunisie Takeshi Osuga, le directeur général de la société GCube Japonaise Kenji Nishimura, le président de l'Association japonaise pour le développement économique de l'Afrique (Afreco) Tsuro Yanote, le président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise Nacef Belkhiria, ainsi que leur hôte et directeur général d’Unimed et PDG de Nippomed Ridha Charfeddine outre plusieurs autres invités de prestige.

Il s’agit d’une nouvelle entité logée en sein des laboratoires Unimed, mais totalement indépendante, a expliqué M. Charfeddine. Elle est détenue à parts égales par Unimed et GCube. Le capital de la société est de 1,5 million de dinars et l’investissement global est situé à 1,5 million de dinars pour une capacité de production de 330.000 tests par mois. Cela dit, le PDG de la société est très optimiste et estime qu’avec le développement de l’activité de la société, de nouveaux investissements seront nécessaires.

« Nous comptons développer beaucoup de tests qui vont apporter le plus pour le malade, pour le médecin et le système de santé tunisien. Cela permettra à la société d’exporter ses produits en Afrique, en Europe et même au Japon. Car, GCube a transféré tout son outil de production au sein de cette unité, et pense commercialiser et exporter ces produits à l’international (le Japonais va se consacrer à la recherche, ndlr) », a-t-il ajouté.

Cette unité est spécialisée dans le développement et la production de tout ce qui est test de diagnostic rapide. Elle a commencé par les tests de détection d’antigène et d’anticorps (IgM/IgG) du Covid-19. Actuellement, elle va s’atteler à la fabrication de tests de grossesse avec plus de précision. En outre, GCube est en train de développer des tests pour le dépistage de la malaria, de la dengue et de la syphilis ainsi que pour d’autres maladies.

Nippomed se veut comme un leader innovant dans la fabrication de kits de diagnostic médicaux de haute qualité. Un laboratoire qui tend à révolutionner le monde du diagnostic médical grâce à l’innovation et à l’excellence, et qui permettra de développer des tests de diagnostic plus rapides et plus précis, afin de permettre une détection précoce des maladies, améliorant ainsi les soins de santé et contribuant à la sauvegarde des vies.

« Le laboratoire a été nanti avec tous les équipements nécessaires et la partie japonaise a opéré la formation du personnel tunisien et le transfert technologique pour la fabrication et le contrôle de ces produits », a souligné Ridha Charfeddine.

Et de marteler : « Nous sommes fiers de monter qu’au bout d’un an et deux mois, on a pu mettre en place une unité fonctionnelle, prête à produire et à exporter. (…) On vise la Tunisie prioritairement, puis l’Afrique puis les autres marchés européens et du monde ».

I.N