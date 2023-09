Kaïs Saïed, UE, Mohamed Ben Salem, Elyès Fakhfakh… Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 25 septembre 2023 :

Kaïs Saïed : nous sommes des Africains et nous en sommes fiers !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a réuni, lundi 25 septembre 2023, le conseil de sécurité nationale au palais de Carthage pour examiner plusieurs questions en rapport avec la situation sécuritaire générale dans le pays et un ensemble de phénomènes qu’il faudrait éradiquer. Le président de la République a indiqué que parmi ces phénomènes, contre lesquels l’Etat avait déjà lutté, figurent la traite des êtres humains et le trafic d’organes. « Les efforts fournis par les autorités sécuritaires et militaires témoignent que nous veillons à l’application de la loi.

Kaïs Saïed décide le report d’une visite en Tunisie d’une délégation de la commission européenne

Le président de la République, Kaïs Saïed, a décidé lors de la réunion du conseil de sécurité nationale qui s'est tenue aujourd'hui, lundi 25 septembre 2023, de charger le ministère des Affaires étrangères de notifier la décision de reporter la visite prévue d'une délégation de la Commission européenne dans notre pays à une date ultérieure qui sera convenue entre les deux parties. Le 14 septembre, le ministère des Affaires étrangères avait refusé l’accès au territoire tunisien à une délégation de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, qui prévoyait d'effectuer une visite de deux jours.

Libération de Mohamed Ben Salem et Ahmed Laâmari

L’ancien dirigeant nahdhaoui Abdellatif Mekki a annoncé, lundi 25 septembre 2023, la libération de Mohamed Ben Salem et Ahmed Laâmari, sous condition de résidence au gouvernorat de Gabès. L’ancien dirigeant nahdhaoui et ex-ministre de l'Agriculture, Mohamed Ben Salem, a été appréhendé par des unités de la Garde nationale, vendredi 3 mars 2023, aux frontières de la Libye. Selon le porte-parole du Tribunal de première instance de Gabès, six personnes sont impliquées dans cette affaire. Le juge d’instruction avait émis un mandat de dépôt contre quatre d'entre eux.

Elyès Fakhfakh, nouveau directeur général de la SFBT

La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) a rendu public un communiqué, lundi 25 septembre 2023, pour informer ses actionnaires que le conseil d'administration a décidé la nomination de l'ancien chef de gouvernement, Elyès Fakhfakh, en qualité de Directeur Général, en remplacement de Mustapha Abdelmoula. Il a, également, été décidé de nommer Mustapha Abdelmoula en qualité de Président du conseil d'administration, en remplacement de Gilles Martignac.

Stefania Craxi : la position américaine concernant la Tunisie est très dure et pour l’instant sans issue

La sénatrice italienne Stefania Craxi, présidente de la commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat italien, a affirmé, dans une déclaration rapportée par l’agence italienne Nova, que la position des USA concernant la Tunisie est « très dure » et qu’il « n’y a pas d’issue à l’heure actuelle ». En marge d’une visite à Washington, la sénatrice a souligné, concernant les réformes exigées de la Tunisie pour engager l’accord avec le FMI, que la situation de la Tunisie est « compliquée » et que le pays est « confronté à de grandes difficultés », ajoutant que « pour obtenir quelque chose, même en matière de droits de l’Homme, il faut poursuivre sur la voie du dialogue qui représente actuellement la seule voie ».