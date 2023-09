Kaïs Saïed, BNA, parlementaires européens, Isie… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 14 septembre 2023 :

Kaïs Saïed se déplace au siège de la BNA

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est rendu, jeudi 14 septembre 2023, au siège de la BNA (Banque nationale agricole), pour examiner les différents dépassements enregistrés dans cette banque. Le président de la République assure avoir constitué, lui-même le dossier. « Je n’ai pas eu recours à la Commission tunisienne des Analyses financières (Ctaf). Il est relatif aux dépassements enregistrés dans cette banque. Vous savez, la BNA a été créée pour soutenir l’agriculture et les petits agriculteurs.

La lettre du MAE refusant à des parlementaires européens l’accès au territoire tunisien

Le ministère des Affaires étrangères a refusé l’accès au territoire tunisien à une délégation de la commission des affaires étrangères du Parlement européen (Afet). Celle-ci devait arriver en Tunisie jeudi 14 septembre 2023 pour une visite de deux jours. Dans une lettre dont une copie est parvenue à Business News, le ministère des Affaires étrangères a avancé « des réserves » à l’égard de cette délégation pour expliquer sa décision. Composée des députés européens Michael Gahler, Dietmar Köster, Salima Yenbou, Mounir Satouri et Emmanuel Maurel, la délégation européenne devait rencontrer des organisations de la société civile, des syndicats, des dirigeants de l’opposition et des représentants de partis politiques

La délégation de parlementaires européens condamne le refus de la laisser entrer en Tunisie

La délégation de la commission des affaires étrangères du Parlement européen (Afet) a condamné, jeudi 14 septembre 2023, le refus de la Tunisie de la laisser entrer dans le pays. « Nous condamnons la décision des autorités tunisiennes de refuser l'entrée à la délégation de la commission des affaires étrangères du Parlement européen et exigeons une explication détaillée. Cette conduite est sans précédent depuis la révolution démocratique de 2011 », lit-on dans une déclaration.

Najla Abrougui, Aymen Boughattas et Belgacem Ayachi nommés membres de l’Isie

Le président de la République, Kaïs Saïed, a nommé, jeudi 14 septembre 2023, trois nouveaux membres à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), pour combler les postes vacants. Najla Abrougui, Aymen Boughattas et Belgacem Ayachi remplacent Sami Ben Slama, Maher Jedidi et Habib Rebai. Les trois nouveaux membres ont prêté serment lors d’une cérémonie organisée au palais présidentiel de Carthage.

Réunion du comité spécial pour le recouvrement des biens mal acquis à l’étranger

Le comité spécial auprès de la présidence de la République pour le recouvrement des biens mal acquis existant à l’étranger, créé en vertu du décret présidentiel n°2020-112 du 22 octobre 2020, s’est réuni, jeudi 14 septembre 2023, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar. C’est ce qu’a indiqué un communiqué le même jour. Étaient présents les membres du comité notamment le premier conseiller auprès du président de la République et les ministres de la Justice, des Finances, des Domaines de l'État et des Affaires foncières, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et le chargé du contentieux de l'État.