Rafik Abdessalem : Kaïs Saïed pense que la politique est arrogance !

L’ancien ministre des Affaires étrangères et gendre de Rached Ghannouchi (président du mouvement Ennahdha), Rafik Abdessalem, a commenté, ce jeudi 14 septembre 2023, la décision du ministère tunisien des Affaires étrangères d’interdire l’accès au territoire tunisien à la délégation de la commission des affaires étrangères (Afet) du Parlement européen.

Dans un post partagé sur les réseaux sociaux, il a souligné que « c’est la première fois qu’une telle chose se produit en Tunisie et que cela est loin de démontrer le génie et l'héroïsme du président Kaïs Saïed, comme le prétendent ses partisans », mais il qu’il s’agit de « la preuve de sa totale ignorance des règles diplomatiques, de son imprudence et de son insouciance dans la gestion des affaires politiques ».

« Saïed pense que la politique se fait en roulant des mécaniques, qu’il s’agit d’arrogance, à l’intérieur du pays comme à l’étranger, au lieu d’être dirigée par la prudence et la rationalité dans ses relations avec ses amis et ses opposants. Il s’agit d’une arme qui se retourne souvent contre celui qui la porte, Saïed n’est pas plus puissant que Kadhafi par exemple » a poursuivi Rafik Abdessalem.

« Pour Kaïs Saïed, la souveraineté se résume en : laissez-moi faire ce que je veux de la Tunisie et de son peuple, et laissez-moi juger, emprisonner, persécuter, torturer et faire taire qui je veux, tant que le peuple et le pays sont miens. Ce qui est étrange, c'est que Saïed, qui rejette aujourd'hui l'intervention de l'Europe dans la question des droits de l'Homme, est le même qui a accepté l'intervention de figure de la droite Giorgia Meloni et de ses alliés, en son nom, auprès de l'Union européenne et auprès des Américains, et c'est lui qui a accepté, sans hésitation, que l'Europe paie, pour lui, les frais du pain et de la farine pour son peuple appauvri, oppressé et opprimé. Quelle est donc cette souveraineté mensongère dont le slogan se résume à demander l’aumône et insulter le bienfaiteur ? » a-t-il conclu.

La délégation européenne – composée des députés européens Michael Gahler, Dietmar Köster, Salima Yenbou, Mounir Satouri et Emmanuel Maurel – devait effectuer une visite de deux jours en Tunisie pour rencontrer des organisations de la société civile, des syndicats, des dirigeants de l’opposition et des représentants de partis politiques ainsi que les représentants des États membres de l’Europe en Tunisie pour mieux comprendre la situation politique actuelle du pays, soutenir un dialogue national inclusif après les dernières élections et évaluer le mémorandum d’entente signé en juillet entre l’Europe et la Tunisie.

M.B.Z