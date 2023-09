Emprunt obligataire national 2023 : mobilisation d’un milliard de dinars via la troisième tranche

Imprimer

La Trésorerie tunisienne a mobilisé 1,024 milliard de dinars, grâce aux souscriptions à la troisième tranche de l’emprunt obligataire national 2023, dépassant le montant initialement fixé de 700 millions de dinars, avec un taux de souscription de 146%. C’est ce qu’a indiqué, jeudi 14 septembre 2023, le directeur général de Tunisie Clearing, Maher Zouari.

Les souscriptions ont été réparties entre les intermédiaires en bourse à 79% et les banques à 21%, et dont 81% font partie de la “catégorie B” et 19% de la “catégorie C”. La “catégorie A” réservée aux personnes physiques n’a été souscrite qu’à hauteur de 2,1 millions de dinars.

Autre chose importante, 54% des souscripteurs ont choisi un taux d’intérêt fixe alors que 46% ont choisi un taux d’intérêt variable.

Notons qu’avec cette troisième tranche, le pays a mobilisé environ 92% de la valeur globale visée par l’émission de l’emprunt obligataire national 2023, soit un montant de 2,58 milliards de dinars. Le montant total visé est de 2,8 milliards de dinars.

Rappelons que l’arrêté fixant les caractéristiques et les conditions d’émission de la troisième tranche de l’emprunt obligataire national 2023 et à la date d’ouverture et de clôture des souscriptions, avait été publié dans le Jort n°091 du 14 août 2023.

Il avait précisé que le montant de la troisième tranche de l’emprunt obligataire national 2023 est fixée à 700 millions de dinars, susceptible d’être portée à un montant supérieur. Les souscriptions avaient été ouvertes entre le 5 et le 12 septembre 2023.

I.N