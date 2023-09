Des aliens trouvés au Pérou ? Voici l'histoire derrière les photos présentées au Parlement du Mexique

Sans soucoupes volantes, des présumés extraterrestres ont atterri au Congrès du Mexique cette semaine. Contre toute attente, des fossiles de créatures anthropomorphes présentés dans deux petits sarcophages, ont choqué les législateurs durant la séance du mardi 12 septembre 2023. Présentée par Jaime Maussan, un journaliste qui se proclame spécialiste dans l’étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés, la séance s’est déroulée devant des chercheurs venant du Mexique, des États-Unis, du Japon et du Brésil.









La séance de présentation de ces prétendues créatures extraterrestres trouvées au Pérou, a eu lieu deux mois après une audience similaire devant le Congrès américain, au cours de laquelle un ancien officier du renseignement de l'armée de l'air américaine a affirmé que son pays est probablement conscient de l'existence d'une activité « non humaine » depuis les années 1930.





La vidéo et les photos relayées sur les réseaux sociaux, montrent des créatures avec seulement trois doigts, qui ont d’après le journaliste mexicain plus de mille ans. D’après ses propos au Congrès, ces créatures auraient été retrouvées dans une ancienne mine du Pérou.









Après des recherches sur les moteurs de recherche et sites d’informations, nous avons trouvé sur Amazon Prime un documentaire intitulé « Unearthing Nazca » sorti en 2017, qui avait déjà présenté ces mêmes prétendus extraterrestres trouvés à Nazca au Pérou. Cependant, des analyses menées par des anthropologues à l’époque, avaient confirmé que ces prétendus extraterrestres fossilisés étaient en réalité un assemblage de restes humains momifiés.

Ces restes momifiés étaient associés à des membres de la communauté ethnique Collagua, située au Pérou, assure Matthew Velasco, un bioarchéologie de l’Université Cornell.





Les Collagua vivaient dans la vallée de Colca, dans le sud-est du Pérou, où ils élevaient des alpagas et des lamas pour la laine. Les premiers récits espagnols décrivent également un autre groupe ethnique les Cavañas, qui peuplaient également la région. Les documents espagnols affirment que, contrairement aux têtes étroites et hautes des Collagua, les Cavañas modifiaient également leurs crânes, les élargissant et les aplatissant.

Entre les années 1100 et 1450, les familles des deux groupes ethniques prédominants de cette région andine, les Collaguas et les Cabanas, modifiaient les crânes des nouveau-nés en utilisant des bandages avec des tissus et même du bois.

Mais loin d'être une simple question esthétique, cette pratique avait des conséquences sociales et politiques au point qu'elle aurait pu altérer la relation de ces anciennes civilisations avec l'Empire inca qui finirait par dominer la région.

"Avant mon étude, nous nous reposions principalement sur les rapports de la période coloniale espagnole", a déclaré l'anthropologue américain Matthew Velasco, professeur et chercheur à l'Université Cornell aux États-Unis, à la BBC Mundo.

Les Collagua utilisaient des morceaux de bois qu'ils fixaient solidement sur la tête des nourrissons pour modifier la croissance de leurs crânes. Cette pratique a été interdite par les Espagnols au XVIe siècle. Matthew Velasco a indiqué que les membres de l'élite sociale avaient intentionnellement modifié la forme de leur crâne. Il a souligné que les femmes ayant des crânes allongés présentaient moins de blessures physiques et bénéficiaient d'un niveau de vie plus élevé et plus confortable.

