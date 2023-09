Kaïs Saïed ferme la porte au Parlement européen pour mieux isoler les démocrates tunisiens

Le député européen Mounir Satouri a réagi, jeudi 14 septembre 2023, au refus d’accueillir la délégation de la commission des affaires étrangères du Parlement européen (Afet) en Tunisie.

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a refusé l’accès au territoire tunisien à la délégation de la commission des affaires étrangères du Parlement européen qui devait arriver en Tunisie jeudi 14 septembre 2023 pour une visite de deux jours.

Dans un communiqué intitulé « Kaïs Saïed ferme la porte au Parlement européen pour mieux isoler les démocrates tunisiens », M. Satouri a appelé « la Présidente de la Commission européenne, la Présidente du Parlement européen et le Haut représentant de l’Union à agir en conséquence pour que le gouvernement tunisien rétablisse des relations diplomatiques normales avec notre institution. J’appelle la Tunisie, son gouvernement et son Président, au dialogue. À garder vivant l’esprit d’ouverture qui est la marque de fabrique du peuple tunisien. Nous restons inlassablement au côté du peuple tunisien et de ses démocrates ».

« Cette porte close, véritable gifle à la diplomatie parlementaire, est une première. Depuis 2011, c’est la première fois que le simple fait d’échanger, de rencontrer les acteurs de sa vie politique et associative, n’est pas possible », a-t-il avancé soulignant que « Kaïs Saïed divise l’Union européenne, et la Commission et quelques États membres font son jeu. Ils donnent un blanc-seing à sa gouvernance autocratique, par l’accord migratoire UE-Tunisie conclu cet été. Cette ‘Team Europe’ est dépourvue de légitimité. Tout autant que son interlocuteur, le Président Saïed. Cet accord n’est pas dans l’intérêt des Tunisiennes et des Tunisiens. Il bafoue les valeurs que les démocrates tunisiens et l’Union européenne sont censés partager ».

Le député a signalé, également, que « le Groupe des Verts/ALE, comme une grande partie du Parlement européen, dénoncent cet accord car il est une impasse pour la Tunisie. Cet outil ne servira pas les peuples, d’une rive ou l’autre de la méditerranée ».

Composée des députés européens Michael Gahler, Dietmar Köster, Salima Yenbou, Mounir Satouri et Emmanuel Maurel, la délégation européenne devait rencontrer des organisations de la société civile, des syndicats, des dirigeants de l’opposition et des représentants de partis politiques ainsi que les représentants des États membres de l’Europe en Tunisie pour mieux comprendre la situation politique actuelle du pays, soutenir un dialogue national inclusif après les dernières élections et évaluer le mémorandum d’entente signé en juillet entre l’Europe et la Tunisie.

N.J.