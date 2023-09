Pages Facebook, Cour constitutionnelle, Ennahdha… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 13 septembre 2023.

Ouverture d’une instruction contre huit pages Facebook accusées d'atteinte à l’ordre public

Le porte-parole de la Cour d’appel de Tunis, Habib Torkhani, a annoncé, mercredi 13 septembre 2023, l’ouverture d’une instruction contre huit pages et sites électroniques. Les poursuites ont été engagées par le Parquet dans l’objectif d’identifier les propriétaires et administrateurs des pages et sites en question, a-t-il précisé dans une déclaration à la Tap. Les pages concernées sont : Sayeb Salah (سيّب صالح), Haykel Dkhil (هيكل دخيل) Politiket (بوليتيكات), Kahwaji Al Dakhiliya (قهواجي الداخلية), Kahwaji FM (قهواجي آف آم), Al Mared Ettounsi Litathir Al Dakhiliya (المارد التونسي لتطهير الداخلية), Kahwaji Al Barlamen (قهواجي البرلمان), Chlafti Carthage (شلافطي قرطاج).

Brahim Bouderbala : l’ARP examinera le dossier de la Cour constitutionnelle dans les plus brefs délais

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a indiqué, lors d’une conférence de presse tenue mercredi 13 septembre 2023, qu’une proposition de loi concernant la Cour constitutionnelle est en cours d’examen par le bureau de l’Assemblée. Il a précisé que le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné à plusieurs reprises la nécessité d'examiner le dossier de la Cour constitutionnelle considérant qu’il s’agit d’une priorité et que l’ARP compte s’y atteler dans les plus brefs délais.

Le bureau exécutif d'Ennahdha n'évoque pas Mondher Ounissi

Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a exprimé son inquiétude quant à la dégradation de la situation du pays, la hausse des prix et la détérioration du pouvoir d’achat. Ennahdha est revenu sur l’affaire du président du conseil de la Choura Abdelkarim Harouni et son arrestation, mais n’a même pas cité le nom de son président par intérim, Mondher Ounissi, lui aussi arrêté. Dans un communiqué du 13 septembre 2023, Ennahdha a appelé le pouvoir en place à faire preuve de franchise et à ne pas induire l’opinion publique en erreur au sujet de la situation du pays en accusant les opposants et les hommes d’affaires de provoquer la détérioration de l’économie et les crises.

Ambassadeur de Tunisie en Libye : aucune victime tunisienne identifiée à ce stade

L’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassaad Laajili, est revenu, mercredi 13 septembre 2023, sur la situation dans le pays balayé par la tempête Daniel dimanche dernier. Dans une intervention téléphonique dans la Matinale de Shems FM, il a affirmé, au micro de Wissal Kasraoui, qu’aucune information n’était disponible pour le moment sur d’éventuelles victimes tunisiennes. Il a rappelé que la représentation diplomatique tunisienne en Libye avait mis en place une cellule de crise.

Une délégation de la commission des affaires étrangères du Parlement européen en visite en Tunisie

Une délégation de la commission des affaires étrangères du Parlement européen sera en visite en Tunisie du 14 au 16 septembre 2023, a annoncé l’institution dans un communiqué, mercredi 13 septembre 2023. Composée des députés européens Michael Gahler, Dietmar Köster, Salima Yenbou, Mounir Satouri et Emmanuel Maurel, elle devrait rencontrer des organisations de la société civile, des syndicats, des dirigeants de l’opposition et des représentants de partis politiques ainsi que les représentants des États membres de l’Europe en Tunisie.