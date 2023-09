Le bureau exécutif d'Ennahdha n'évoque pas Mondher Ounissi

Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a exprimé son inquiétude quant à la dégradation de la situation du pays, la hausse des prix et la détérioration du pouvoir d’achat. Ennahdha est revenu sur l’affaire du président du conseil de la Choura Abdelkarim Harouni et son arrestation, mais n’a même pas cité le nom de son président par intérim, Mondher Ounissi, lui aussi arrêté.



Dans un communiqué du 13 septembre 2023, Ennahdha a appelé le pouvoir en place à faire preuve de franchise et à ne pas induire l’opinion publique en erreur au sujet de la situation du pays en accusant les opposants et les hommes d’affaires de provoquer la détérioration de l’économie et les crises. Le parti a appelé à la libération des détenus politiques, principalement son président Rached Ghannouchi, arrêté le 17 avril 2023 et à stopper le ciblage les symboles de l’opposition à travers l’émission de mandats de dépôt sans audition des personnes concernées.



Notons qu’à ce sujet le parti a, seulement, évoqué les noms de Rached Ghannouchi et Abdelkarim Harouni. Le parti n’est pas revenu sur l’arrestation de Mondher Ounissi, emprisonné depuis le 5 septembre 2023. Ce dernier a même entamé une grève de la faim depuis cette date.



Le communiqué poursuit en demandant l’arrêt des atteintes aux libertés privées et publiques, aux droits humains, aux opposants, aux activistes politiques, aux militants, aux syndicalistes et aux journalistes. Le parti a qualifié la chose de violation grave touchant la démocratie et les activités des partis et des organisations de la société civile.



Ennahdha a condamné la fermeture de ses locaux et de l’interdiction de se réunir au sein des bureaux régionaux du parti sans raison légale. Ceci l’a empêché d’honorer ses engagements auprès de dizaines d’employés et des caisses sociales. Ceci a impacté les obligations financières du parti.



Ennahdha a appelé l’intégralité des forces démocrates à s’unir et à se mobiliser dans le but de s’opposer pacifiquement au coup d’État afin de retourner au processus démocratique et de mettre en place un dialogue non basé sur l’exclusion et faisant participer l’intégralité des acteurs politiques et civils dans le but de sauver le pays et de sortir de la crise.



Le parti a, aussi, exprimé sa solidarité envers les peuples marocains et libyens ayant été touchés par des catastrophes naturelles durant les derniers jours.