Hamma Hammami : ouvrir des dossiers ne suffit pas

Le secrétaire général du Parti des travailleurs, Hamma Hammami, est revenu, mercredi 13 septembre 2023, sur les récents développements sur la scène politique tunisienne, notamment le déferlement des affaires en justice contre les opposants politiques et d’anciens membres des gouvernements qui se sont succédé avant le 25-Juillet.

Invité de Midi Show sur Mosaïque Fm, le politicien a avancé, au micro d’Elyes Gharbi, que les anciens présidents de la République, Habib Bourguiba et Zine El Abidine Ben Ali, avaient procédé de la même façon à leur arrivée au pouvoir.

Dénonçant le flou qui entoure les affaires actuellement instruites, Hamma Hammami a rappelé que la problématique majeure est l’absence d’informations en lien avec les dossiers que la justice tunisienne prétend avoir ouvert sur ordre du président de la République Kaïs Saïed. « Ouvrir des dossiers ne suffit pas (…) A-t-on abouti à quelque chose dans les affaires de torture et d’assassinats ? », a-t-il relevé notant que la justice tunisienne a atteint une situation des plus viles et des plus corrompues dans toute son histoire.

Il a signalé, dans ce sens, que ce qu’a entrepris le président de la République s’inscrivait dans le cadre d’une manœuvre politique dont le but est de faire mainmise sur le pays. « Lutter contre la corruption et assainir l’administration ne peut se faire que dans le cadre d’un projet global pour transformer la société », a-t-il indiqué. « Si on veut réellement résoudre ces dossiers il faut réformer la justice d’abord », a-t-il poursuivi.

Hamma Hammami a ajouté que Kaïs Saïed n’était pas venu pour réformer le pays estimant que le président de la République a tiré profit de la situation qu’il a envenimé davantage pour mettre en place son régime autocratique et dictatorial.

Le politicien a, également, condamné les discours populistes du chef de l’État considérant que tout ce qu’il fait n’est qu’un show alors que la situation économique du pays nécessite des solutions urgentes. « Cela fait deux ans que Kaïs Saïed nous parle de réformes profondes. Qu’a-t-on fait pour la santé, le chômage, les compétences qui fuient le pays, les prix qui s’affolent ?! », a-t-il martelé.

Selon Hamma Hammami, le président de la République n'a fait que supprimer les produits subventionnés et se focalise actuellement sur la mobilisation des ressources financières, notamment auprès de la Banque centrale de Tunisie, en prévision des prochaines élections.

N.J