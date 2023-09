Mandats d’amener internationaux, Mohamed Frikha, Panama Papers… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 12 septembre 2023.

Mandats d’amener internationaux contre d’anciens responsables dont Youssef Chahed et Nadia Akacha

Le premier juge d'instruction au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme chargé d'enquêter sur les affaires de formation d'une entité terroriste et complot contre la sûreté de l'État a émis des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de douze personnes suspectes qui sont en fuite et présentes en dehors du territoire tunisien. (...) La porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et assistante du procureur au pôle, Hanen Gaddes, a déclaré à l'agence Tap que les personnes visées par la décision sont Youssef Chahed (ancien chef du gouvernement), Nadia Akacha (ancienne directrice du cabinet présidentiel), Mouadh Khriji Ghannouchi, Kamal Guizani, Mustapha Khedher, Maher Zid, Lotfi Zitoun (ancien ministre et dirigeant d'Ennahda), Abdelkader Farhat, Adel Daâdaâ, Chahrazad Akacha, Ali Hlioui et Rafik Yahia.

Arrestation de Mohamed Frikha

L’homme d’affaires et ancien député d’Ennahdha, Mohamed Frikha a été arrêté, mardi 12 septembre 2023, suite à un mandat d’amener émis à son encontre, a appris Business News de sources bien informées. L’avocat Walid Arfaoui a indiqué sur les ondes d’IFM que selon les premiers éléments, Mohamed Frikha serait suspecté d’avoir bénéficié gratuitement du kérosène pour les besoins de sa compagnie aérienne Syphax Airlines. Il serait impliqué dans la même affaire que l’ancien ministre du Transport et président du Conseil de la Choura, Abdelkarim Harouni.

Panama Papers : ouverture d’une information judiciaire

Le porte-parole de la cour d'Appel de Tunis, Habib Torkhani, a déclaré, mardi 12 septembre 2023, à l’agence de presse Tap, que le parquet avait ouvert une information judiciaire au sein du pôle judiciaire et économique contre toute personne impliquée dans l'affaire des « Panama Papers » liée au blanchiment d'argent dans les paradis fiscaux. Habib Torkhani a expliqué que l'ouverture de l'enquête s'inscrit dans le cadre de la protection de l'économie nationale et de la lutte contre les crimes de corruption financière et administrative.

Samir Dilou : l’arrestation d’Abdelkarim Harouni est politique

L’avocat Samir Dilou est revenu, mardi 12 septembre 2023, sur l’arrestation du président du conseil de la Choura du mouvement Ennahdha, Abdelkarim Harouni, la semaine dernière. Dans une intervention téléphonique dans la matinale de Jawhara FM, il a affirmé au micro de Hatem Ben Amara que le dirigeant nahdhaoui avait été arrêté alors que le juge d’instruction n’avait pas connaissance du dossier. Selon ses dires, le juge d’instruction a communiqué sa décision au comité de défense d’Abdelkarim Harouni, sans qu’il ait examiné le dossier ni auditionné le prévenu. Le juge d’instruction en charge de l’affaire a, également, décidé d’ajourner l’audition du dirigeant nahdhaoui au 21 septembre 2023 pour les mêmes motifs.

Carburants : report de la grève aux 29 et 30 septembre

La commission centrale de réconciliation s'est réunie, lundi 11 septembre 2023, au siège de l’inspection centrale du travail pour examiner le préavis de grève de deux jours, des 14 et 15 septembre dans le secteur des carburants. Étaient présents du côté syndical, le secrétaire général la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Salouen Smiri et une délégation de la Fédération. Aucun représentant de l'Union tunisienne de l'industrie et de l’Artisanat (Utica) n’a assisté à la réunion, l’Union avait demandé un délai pour se concerter avec ses affiliés.