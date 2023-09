Après une grève de la faim, Mondher Ounissi refuse de nouveau de répondre aux interrogatoires

L'avocate et membre du comité de défense, Ines Harrath a indiqué, mardi 12 septembre 2023, que le président par intérim du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi avait été entendu par l'unité de lutte contre le terrorisme en présence de plusieurs avocats, assurant qu’il avait maintenu sa position de refus de répondre aux questions.

Elle a ajouté que Mondher Ounissi avait confié à son comité de défense qu'il avait subi une pression psychologique pour obtenir des aveux au cours des trois derniers jours, lorsqu'on lui a annoncé la prorogation de sa période de détention.

« On lui a également refusé de contacter son avocat et sa santé s'est détériorée. Il n'a été examiné par un médecin que plusieurs heures après sa demande », indique Ines Harrath, assurant qu’il a entamé une grève de la faim en signe de protestation, qu'il n'a interrompue qu'aujourd'hui lorsqu'il a pu rencontrer son comité de défense.





L’avocate a noté que Mondher Ounissi avait précédemment fait une crise cardiaque et souffre de plusieurs maladies chroniques, ajoutant que les autorités seront tenues responsables de tout problème de santé qui pourrait survenir en raison de la pression psychologique ou de la négligence constatée dans sa prise en charge









Rappelons que Mondher Ounissi a été arrêté mardi 5 septembre 2023 et conduit à la caserne de l’Aouina. Il est impliqué dans une affaire d'enregistrements fuités circulant sur les réseaux sociaux depuis dimanche 3 septembre 2023.

Il s’agit de conversations entre le prévenu et la journaliste Chahrazed Akacha, où ce dernier révèle avoir rencontré Othman, Hussein et Omar Jenayah, mais aussi, critiqué une grande partie des figures d'Ennahdha et accuser l'un d'entre eux de recevoir de l'argent de l'étranger.





S.H