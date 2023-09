Carburants : report de la grève aux 29 et 30 septembre

La commission centrale de réconciliation s'est réunie, lundi 11 septembre 2023, au siège de l’inspection centrale du travail pour examiner le préavis de grève de deux jours, des 14 et 15 septembre dans le secteur des carburants.

Étaient présents du côté syndical, le secrétaire général la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Salouen Smiri et une délégation de la Fédération. Aucun représentant de l'Union tunisienne de l'industrie et de l’Artisanat (Utica) n’a assisté à la réunion, l’Union avait demandé un délai pour se concerter avec ses affiliés.

Salouen Smiri a affirmé, dans une déclaration accordée à Echaâb News, organe médiatique de l'UGTT, que la grève a, de nouveau été reportée, sur demande du président de la commission de réconciliation. La grève a été reportée aux 29 et 30 septembre.

Rappelons que le syndicat proteste contre la non-application du PV du 17 février 2023, relatif notamment à l’augmentation salariale des agents du secteur de transport des carburants et la mise en place d’une convention sectorielle dédiée.

M.B.Z