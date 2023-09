Tempête Daniel : la Libye lance un appel à l’aide internationale

Le ministère libyen des Affaires étrangères, a lancé un appel à l’aide, dans un communiqué diffusé hier, lundi 10 septembre 2023.

La tempête méditerranéenne Daniel qui a frappé l’Est de la Libye, dimanche, a fait selon les premières estimations, plus de 2000 victimes.

Le ministère libyen a souligné que si l’État a mobilisé toutes les ressources en sa possession pour faire face à la catastrophe humanitaire qui a secoué le pays, la rupture des routes et des canaux de communication et l’ampleur du désastre appellent à l’intervention et au soutien des organismes internationaux et des pays amis.

Il a appelé les organismes et les pays qui ont proposé leur aide à la Libye à dépêcher des caravanes médicales et des unités spécialisées pour extraire les corps des victimes, rechercher les disparus et soigner les blessés.

D’après l’agence de presse Lana, plus de 2000 personnes ont trouvé la mort et au moins 5000 sont portées disparues, dans un bilan provisoire.

Le ministère libyen de l’Intérieur a précisé, lundi 11 septembre, que des quartiers entiers ont été emportés par les flots vers la mer, affirmant que la situation est catastrophique.

La Tunisie a exprimé ses sincères condoléances au peuple libyen ainsi que sa solidarité absolue, suite aux importantes pertes humaines et matérielles lors des inondations qui ont balayé plusieurs régions du pays.

Le président de la République a ordonné de coordonner d’urgence avec les autorités libyennes pour les aider à surmonter cette épreuve, en fournissant les ressources humaines et matérielles appropriées afin de renforcer les efforts de recherche, de sauvetage et de soins aux blessés.

M.B.Z