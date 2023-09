Mohamed Mhadhbi : nous coopérons pour le renvoi des terroristes tunisiens partis combattre en Syrie

L’ambassadeur de Tunisie en Syrie, Mohamed Mhadhbi, a affirmé, dans une interview au journal syrien « Al Watan » publiée ce mardi 12 septembre 2023, que le rétablissement des relations diplomatiques avec la Syrie était une revendication du peuple tunisien et a donc constitué un événement majeur en Tunisie.

Il a précisé que le président de la République, Kaïs Saïed, a donné la priorité à la Syrie et y a nommé un ambassadeur avant de le faire dans d’autres pays arabes.

L’ambassadeur a poursuivi en indiquant que le sommet arabe de Djeddah a constitué un moment très important dans la mesure où les deux présidents, Kaïs Saïed et Bachar el Assad s’y sont rencontrés pour la première fois et y ont discuté de l'importance des relations entre les deux pays tant au niveau arabe que local.

« Le président a démontré dans son discours que le rétablissement des relations avec la Syrie est une question de principe mais derrière cette position il y a aussi l'aspect des intérêts communs. Je crois que nous sommes confrontés aux mêmes menaces et aux mêmes défis » a-t-il déclaré.

Mohamed Mhadhbi a révélé qu'un certain nombre d'accords, dans les domaines culturels et médiatiques, sont actuellement en cours de préparation et confié qu’au début de 2024, des actions concrètes seront entreprises pour réactiver les relations économiques et les accords existant entre la Tunisie et la Syrie.

« La dimension économique dans les relations entre nos deux pays est très importante. Je crois que ce que nous entreprenons dans le domaine médiatique et culturel permettra de servir l'aspect économique (…) nous ne communiquons pas sur tout ce qui se fait, mais l'échange de visites, notamment entre hommes d'affaires syriens et tunisiens, le lancement de projets communs et les projets qui sont mis en place par des hommes et des femmes d'affaires syriens en Tunisie ne s’est pas arrêté. C'est vrai que ces projets sont petits, mais ils sont également importants pour les échanges commerciaux. Avant même mon arrivée de Tunisie, la Chambre de commerce tunisienne m'a contacté et a exprimé le souhait des commerçants tunisiens de se rendre à Damas pour reprendre les relations commerciales entre les deux pays » a-t-il ajouté.

Sur le dossier brûlant des Tunisiens partis combattre en Syrie, l’ambassadeur a affirmé que les deux pays coopèrent pour rapatrier les terroristes tunisiens au pays.

« Ces terroristes sont essentiellement des criminels recherchés par la justice tunisienne. Il s'agit d'une bande de mercenaires financés par des parties étrangères bien connues. Ces parties ont encouragé ces criminels à participer à la guerre avec les terroristes contre la Syrie et donné une légitimité à leurs crimes abjectes. La preuve à cela est qu’ils ont tenté d’établir un émirat mais ce plan a échoué (…) nous sommes en contact avec l'État syrien, mais je tiens à souligner qu'un grand nombre de ces terroristes se trouvent en dehors des zones sous contrôle de l'État et donc nous ne disposons pas de statistiques précises sur leur nombre (…) nous sommes face au défi concernant le retour de ces personnes en Tunisie, et nous œuvrons à relever ce défi. Il est toutefois important de rappeler que la question dépasse les frontières et que la lutte contre le terrorisme ne concerne pas seulement la Tunisie, mais inclut également l'Afrique et l'Afrique subsaharienne et nécessite donc des efforts concertés (…) nous sommes toutefois disposés à déployer tous les efforts exigés par la Syrie » a-t-il poursuivi.

Mohamed Mhadhbi a enfin indiqué que le retour de la ligne aérienne directe entre Damas et Tunis est l'une des questions les plus importantes sur lesquelles travaillent les deux parties.

« Je pense que l'ouverture prochaine de l'ambassade syrienne en Tunisie contribuera à faciliter les procédures d'échange entre les deux pays. Nous travaillons à l'ouverture de la ligne directe entre les deux pays mais faisons face à certains problèmes techniques. Par exemple, il n’est pas facile pour Tunisair, qui organisait ce vol, de le faire en ce moment mais je crois savoir qu’il y a possibilité que des compagnies privées commencent à les assurer » a-t-il conclu.

M.B.Z