Abdallah Laabidi : de mauvaises décisions ont impacté la relation de la Tunisie avec le Maroc

L'ancien diplomate, Abdallah Laabidi, a considéré que les dirigeants marocains, bien que leur pays ait été touché par un séisme, ne se comportaient pas de façon émotionnelle. Il a indiqué que les peuples arabes avaient appris à s’aimer sans qu’il n’y ait d’entente entre leurs leaders respectifs.

Intervenant durant « Emission Impossible » de Borhen Bssais sur IFM, Abdallah Laabidi a considéré que la Tunisie avait pris de mauvaises décisions au sujet du Maroc. Il a évoqué la relation du président tunisien, feu Habib Bourguiba avec le monarque marocain, feu Mohamed V.

« En cas de conflit avec le Maroc, on équilibrait la relation avec l’Algérie et vice-versa… Nous avons commis une erreur en portant atteinte à notre relation avec le Maroc… Ce pays a d’autres alliés qui ne nous laisseront pas nous en approcher tels qu’Israël et les USA… Ils veulent à travers le Maroc désintégrer la région arabe et le Maghreb arabe… L’amélioration des relations doit avoir lieu de façon structurée », a-t-il ajouté.

Revenant sur le communiqué du ministère marocain de l’Intérieur, Abdallah Laabidi a expliqué que ce pays avait décidé d’accepter certaines aides en fonction de ses besoins. Le communiqué en question, rappelons-le, avait annoncé que le Maroc acceptait l’aide du Qatar, des Émirats Arabes Unis, de l’Espagne et de la Grande-Bretagne.

« Que pouvons-nous envoyer ? Des prières ? Nous sommes un pays sinistré… L’Italie, faisant partie de l’Union européenne, a-t-elle vraiment besoin de nous ? Il s’agissait d’un petit geste symbolique… Chaque pays détient un stock stratégique de tous les produits… Le budget d’un État doit contenir une rubrique Divers & Imprévus… Les responsables israéliens et américains ne laisseront pas le Maroc négocier un élément fondamental pour eux en raison d’une urgence », a-t-il déclaré.

Abdallah Laabidi a considéré que la décision du Maroc de publier une liste des pays dont elle accepte l’aide était un message très clair. Il a critiqué la prise de position dans le conflit concernant la situation au Sahara occidental. L’ancien diplomate a assuré que le Maroc était un élément central dans l’échiquier diplomatique américain. Il a, aussi, indiqué que le Maroc avait su se positionner en Afrique. Il a expliqué que les leaders africains avaient tous des maisons au Maroc et que leurs gardes du corps étaient des Marocains.



S.G