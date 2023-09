Harouni, catastrophe en Libye, consultation sur l'enseignement… Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 11 septembre 2023.

Saïed : la consultation sur l’enseignement est l’une des plus importantes dans l’histoire de la Tunisie

(...) Lors de cette réunion tenue au palais de Carthage, le président de la République a indiqué que cette consultation est l’une des plus importantes dans l’histoire de la Tunisie. « Ceci n’est pas une exagération parce qu’il s’agit de l’avenir du peuple tunisien et de la patrie. Nous ne pouvons avoir d’avenir sans enseignement national. Un enseignement qui soit basé sur une série de réformes, et ce, après l’échec de celles engagées durant les dernières années ».

Le musée du Bardo ouvre ses portes au public le 14 septembre

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, dans un communiqué publié, ce lundi 11 septembre 2023, que le musée du Bardo ouvrira ses portes au public le 14 septembre. Il a précisé que le musée sera désormais ouvert de 9h30 à 16h30 et que les visiteurs pourront découvrir de nouveaux espaces, des objets archéologiques et artistiques qui seront exposés pour la première fois, ainsi que des mosaïques et des sculptures en marbre qui seront à nouveau exposées après avoir été restaurées et entretenues.

Mandats de dépôt contre Abdelkarim Harouni, Moncef Mattoussi et Habib Mlawah

Le dirigeant du Front de salut national et avocat, Samir Dilou, a publié, lundi 11 septembre 2023, un post sur les réseaux où il affirme que le pôle judiciaire financier a émis des mandats de dépôt à l’encontre du président du Conseil de la choura d'Ennahdha, Abdelkarim Harouni ainsi que l'ancien PDG de la Sotugat (société tunisienne du gazoduc transtunisien) et de la Sergaz (société de service du gazoduc transtunisien) Moncef Mattoussi et du DGA d'Agil, Habib Mlawah sans les avoir interrogés.

Inondations en Libye : la Tunisie exprime sa solidarité

La Tunisie a exprimé, dans un communiqué publié lundi 11 septembre 2023 par la présidence de la République, ses sincères condoléances au peuple libyen ainsi que sa solidarité absolue, suite aux importantes pertes humaines et matérielles subies à la suite des inondations qui ont balayé plusieurs régions du pays. Le même document a précisé que le président de la République a ordonné de coordonner d’urgence avec les autorités libyennes pour les aider à surmonter cette épreuve, en fournissant les ressources humaines et matérielles appropriées afin de renforcer les efforts de recherche, de sauvetage et de soins aux blessés.

Le secrétaire général adjoint de l’Otan effectue une visite en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Nabil Ammar, a reçu, lundi 11 septembre 2023, Javier Colomina, secrétaire général adjoint de l’Organisation de l’Atlantique du Nord (Otan) délégué aux affaires politiques et à la politique de sécurité et représentant spécial du secrétaire général de l’Otan pour le Caucase du Sud et l’Asie Centrale. Javier Colomina effectue une visite en Tunisie du 11 au 13 septembre 2023. Les deux parties ont débattu des voies et moyens à même de permettre de consolider les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’Otan.