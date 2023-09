L'UGTT mobilise des médecins et des agents de santé pour apporter de l'aide aux Marocains

Imprimer





Lors d'une grande réunion des syndicats au Maroc, lundi 11 septembre 2023, le secrétaire général de la centrale syndicale UGTT, Noureddine Taboubi, a confirmé la disposition de l'union à envoyer des agents de santé et des médecins pour soutenir les équipes médicales marocaines.

Dans son discours, Noureddine Taboubi a exprimé sa profonde tristesse après le séisme qui a frappé le Maroc, présentant ses condoléances au peuple marocain tout en saluant son esprit de sacrifice.

Par ailleurs, il a annoncé la disposition de l'Union à mobiliser des médecins et des agents de santé des syndicats de l'UGTT pour apporter leur aide, soulignant que les liens communs entre les Tunisiens et les Marocains font que les préoccupations sont partagées et qu'il n'y a pas de différence entre les deux peuples.

Le secrétaire général a insisté sur le fait que les Tunisiens n'oublieront pas le geste marocain lors de l'assassinat du leader Farhat Hached.

La réunion a été marquée par une forte présence de syndicats et de syndicalistes marocains qui ont salué l’initiative tunisienne.

Rappelons que le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Nourredine Taboubi a effectué, hier, une visite au siège central de l’union marocaine du travail à Casablanca (Maroc) où il a été reçu par le secrétaire général de l’union marocaine du travail (UMT) Miloudi Moukharik et des membres du bureau exécutif l'organisation.

À cette occasion, Taboubi a exprimé l’entière solidarité de la centrale syndicale, des travailleurs, des syndicalistes et du peuple tunisien avec le peuple marocain, après le séisme qui a frappé vendredi dernier plusieurs régions du Maroc et qui a fait plusieurs morts et blessés.





S.H