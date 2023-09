Séisme au Maroc : un dernier bilan fait état de 2862 morts

Le ministère marocain de l’Intérieur a publié lundi 11 septembre 2023 un bilan actualisé du séisme qui a frappé le pays le 8 septembre 2023. Jusqu'à 10h00 du matin le jour même, 2862 morts et 2501 blessés ont été recensés, a rapporté l’agence de presse marocaine Map.

Et d’ajouter : « Les autorités publiques poursuivent leurs efforts afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés, et mobilisent l’ensemble des moyens nécessaires pour répondre aux répercussions de cette douloureuse tragédie ».

Rappelons que dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre 2023, une secousse tellurique d’une magnitude de sept sur l’échelle de Richter a frappé plusieurs provinces et préfectures marocaines. La secousse, dont l’épicentre a été situé à 80 km au sud-ouest de Marrakech, a été ressentie dans plusieurs villes marocaines, dans un rayon de 400 km autour de l'épicentre. Cette secousse a été suivie par des centaines de répliques, dont la plus forte a atteint environ 6 de magnitude, avaient indiqué certains responsables marocains.

Le 9 septembre 2023, le ministère des Affaires étrangères avait indiqué, selon des premières informations, il n’y avait pas de blessés ou de décès enregistrés chez les Tunisiens se trouvant au Maroc.

Le dimanche 10 septembre 2023, le Centre sismologique euroméditerranéen avait fait état d’une secousse tellurique, de magnitude 4,5 sur l’échelle de Richter, enregistrée à 9 heures à 80 kilomètres au sud-ouest de Marrakech.

I.N