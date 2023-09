La rentrée scolaire 2023-2024 en chiffres

Le ministre de l'Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, est revenu, dans une conférence de presse tenue lundi 11 septembre 2023, sur la rentrée scolaire 2023-2024 en spécifiant certains chiffres clés.

Ainsi, on apprend que 2.365.630 élèves sont concernés par cette nouvelle rentrée, soit 63.794 élèves de plus par rapport à l'année précédente. Le ministère a dû fournir 547 classes en plus, dont 400 classes préparatoires de 100 m2. Des bâtiments préfabriqués ont été installés dans certaines écoles, dont 26 groupes sanitaires et plus 38 classes, pour remplacer des installations en travaux.

On apprend aussi qu’il y a onze nouveaux établissements scolaires entre écoles, collèges et lycées, dont deux écoles de standing respectables, financées par deux citoyens. M. Boughdiri a profité de l’occasion pour appeler les Tunisiens, notamment ceux résidant à l’étranger, à financer ce genre de projets ou à la restauration d’établissements existants.

Le ministre a aussi indiqué que chaque élève coûterait à la collectivité 3.500 dinars pour cette année scolaire. 500.000 élèves bénéficieront d’aides financières soit de cent dinars, soit de 150 dinars, de la part du ministère des Affaires sociales. En outre, l’Office des services scolaires fournira des repas à 450.000 élèves cette année scolaire contre 285.000 repas un an auparavant.

Par ailleurs, le ministère du Transport est en train de préparer sa flotte et assurera le transport de centaines de milliers d’élèves via le transport public. 25.000 élèves bénéficieront de transports scolaires dans les bourgades, les zones éloignées et difficiles d’accès via les transports ruraux.

Et de noter que l’abandon scolaire a concerné près de 65.000 élèves en l’année scolaire 2022-2023.

Le ministre a aussi précisé que le nombre d’enseignants atteint 156.234, répartis sur 6.139 établissements. Et de soutenir que les salaires des enseignants remplaçants passeront de 750 dinars à 1.250 dinars à partir de septembre 2023 puis à 1.500 dinars à partir de septembre 2024. Idem pour les surveillants et les assistants techniques, recrutés en 2017 sur concours, dont les salaires seront révisés cette année.

Autre nouveauté et dans le cadre de la transformation énergétique, le ministère de l’Industrie a fourni cent millions de dinars de panneaux solaires pour les établissements scolaires afin de diminuer la facture d’électricité.

Mohamed Ali Boughdiri a aussi annoncé que le démarrage de la consultation nationale sur l’éducation est prévu à partir du 15 septembre 2023.

