Météo Tunisie : une hausse des températures prévue cette semaine

L’expert en météorologique, Ameur Bahba est intervenu, ce lundi 11 septembre 2023, dans la matinale de Shems FM.

Au micro de Haifa Bettaieb, il a indiqué que les températures vont progressivement augmenter à partir d’aujourd’hui mais rester néanmoins dans les moyennes normales de saison.

« La hausse sera principalement constatée à partir de mercredi et jusqu’à la fin de la semaine. Cette hausse concernera plus particulièrement le bassin de Medjerda et les zones intérieures du nord du pays où les températures vont osciller entre 35°C et 39°C. Les températures nocturnes resteront toutefois fraîches » a souligné l’expert.

M.B.Z