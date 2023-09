Béchir Akremi, Taoufik Charfeddine, inflation… Les 5 infos de la journée

Il est presque minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée 6 septembre 2023.

Une plainte de Béchir Akremi contre Taoufik Charfeddine devant un tribunal parisien

La journaliste Chahrazed Akacha a révélé, mercredi 6 septembre 2023, que l’ancien procureur de la République, Béchir Akremi avait porté plainte contre l’ancien ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine devant la cour d’Appel de Paris. Elle a publié les documents prouvant les faits. Toutefois, l’objet de la plainte n’était pas mentionné. Béchir Akremi, emprisonné depuis des mois, avait été arrêté alors que Taoufik Charfeddine était en poste.

Après cinq mois de légère baisse, l’inflation repart à la hausse en août 2023

L’indice des prix à la consommation familiale en Tunisie est reparti à la hausse, après cinq mois de baisse consécutifs. Il a atteint 9,3% au mois d’août 2023 contre 9,1% en juillet 2023 et 9,3% en juin2023. C'est ce qu'indique un communiqué daté du 5 septembre 2023 de l'Institut national de la statistique (INS).

La Tunisie n'a mobilisé que 23,75% des emprunts prévus par la LF 2023

D’après la loi de finances 2023 (LF 2023), les dépenses de l’État s’élèveront cette année à 53.921 millions de dinars contre des revenus correspondant à 46.424 millions de dinars, soit avec un déficit de 8.507 millions de dinars. Afin de couvrir ces dépenses, le gouvernement avait prévu d’obtenir plusieurs emprunts. Ceux contractés en 2023 devaient correspondre à un total de 24.392 millions de dinars. Or, le rapport sur les résultats provisoires de l'exécution du budget de l'État à fin juin 2023, publié par le ministère des Finances, indique que la Tunisie n’a pu mobiliser que 5.793,1 millions de dinars sous forme de prêts, soit 23,75% du montant espéré.

Mohamed Nasraoui : le prix du litre d'huile d'olive pourrait atteindre trente dinars

Le secrétaire général de la Fédération tunisienne des producteurs d’huile d’olive, Mohamed Nasraoui, a indiqué qu’une augmentation significative du prix de l’huile d’olive sera enregistrée dans la saison à venir. Invité le 6 septembre 2023 par Wissal Kassrawi à “La Matinale” sur Shems Fm, Mohamed Nasraoui a révélé que le prix d’un litre d’huile d’olive pourrait atteindre, au cours de la prochaine saison, trente dinars, bien que les prix aient déjà dépassé la barre des vingt dinars par litre durant la saison actuelle.

Tajani : nous visons à assurer un avenir au peuple tunisien

Lors d'une intervention devant le Parlement italien, le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que la signature du mémorandum d'entente entre l'Union européenne et la Tunisie avait pour objectif d'assurer un avenir au peuple tunisien. « Le mémorandum adopte une approche multidimensionnelle, combinant le développement économique et social, la lutte contre les trafiquants et le renforcement des canaux de migration légale », a expliqué le ministre.