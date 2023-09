Hatem Mziou : pas de retour à l’avant 25-Juillet !

Le bâtonnier Hatem Mziou a estimé, mercredi 6 septembre 2023, qu’il n’y a pas de retour à l’avant 25-juillet. Cela dit, il a affirmé que la profession d’avocat militera toujours pour les droits et libertés et pour la démocratie.

Au micro de Myriam Belkadhi dans l’émission Sbeh Diwan sur Diwan Fm, Me Mziou a indiqué : « Nous voulons que la profession d’avocat ait un rôle dans le volet de la défense des droits et libertés, dans la défense de l’indépendance de la justice, de poursuivre son rôle national qu’elle remplit depuis plus de 120 ans ».

Et d’ajouter : « La profession d’avocat défend les droits et libertés, l’État de droit et l’État, et la démocratie. Elle a lutté contre le colonialisme, participé au mouvement national et lutté contre la tyrannie. Nous allons poursuivre ce rôle et chaque fois qu’il y aura des violations des droits et libertés et un écartement de la voie de la démocratie, la voix des avocats s’élèvera très haut pour les défendre et revendiquer un retour à la démocratie ».

Cela dit, le bâtonnier a souligné que l’Ordre des avocats ne défend aucune partie mais défend l’intérêt national. Et de poursuivre : « Pour nous, il y a pas de retour à l’avant 25-juillet. On a soutenu l’après 25-juillet mais tout en continuant d’être critique ! ».

Il a aussi précisé qu’il a fait plusieurs appels aux autorités pour l’engagement de réformes économiques ainsi que pour écouter les propositions et initiatives de la société civile et des organisations notamment dans le domaine économique.

