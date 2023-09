Noureddine Taboubi : l’UGTT doit demeurer indépendante !

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, préside ce mercredi 6 septembre 2023, la réunion du bureau exécutif élargi de la centrale syndicale. Une réunion qui serait consacrée au développement de sa vision pendant la prochaine période, surtout avec une situation économique et sociale difficile, ponctuée par des pénuries de divers produits de consommation et une levée méthodique de la compensation, outre la persistance des difficultés des entreprises publiques. C’est ce qu’a indiqué, le jour même, Echaâb News, organe médiatique de la centrale syndicale UGTT, dans une dépêche.

À cette occasion, M. Taboubi a affirmé que l’organisation est en train de résister, de suivre les divers dossiers, de tenir incessamment ses congrès et en train de continuer à défendre les droits des travailleurs.

Le SG a aussi affirmé que le bureau exécutif national est en train d’évaluer le parcours de la centrale depuis la révolution avec ses réussites et ses échecs afin de déterminer les failles pour les réviser et afin que le travail syndical évolue et qu’il puisse soutenir le rôle national de l’organisation.

Et de marteler que l’UGTT ne va pas délaisser son rôle national et politique, surtout que certaines parties veulent l’écarter, chose qu’elles ne réussiront pas à faire. Il a profité de l’occasion pour souligner l’attachement à l’indépendance de l’organisation.

Noureddine Taboubi s’est dit prêt pour les prochains rendez-vous et que la centrale est consciente de la nécessité de préserver l'immunité de ce pays ainsi que le rôle historique et national de l’organisation. Il a noté que la centrale est une partie de cette patrie et contribue au soutien de ses acquis et des choix nationaux.

I.N