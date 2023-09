Mondher Ounissi, Abdelkarim Harouni, Hamadi Jebali… Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée 5 septembre 2023 :

Arrestation de Mondher Ounissi

Le président par intérim du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi, a été arrêté ce soir du mardi 5 septembre 2023 et conduit à la caserne de l’Aouina, apprend Business News de deux sources d'Ennahdha. Mondher Ounissi est impliqué dans l’affaire d'enregistrements fuités circulant sur les réseaux sociaux depuis dimanche 3 septembre 2023. Il s’agit de conversations entre Chahrazed Akacha et Mondher Ounissi.

Arrestation d’Abdelkarim Harouni

Le président du conseil de la Choura du mouvement Ennahdha, Abdelkarim Harouni, a été arrêté, ce mardi 5 septembre 2023, confirme le conseiller politique au sein du mouvement Riadh Chaibi. Abdelkarim Harouni a été assigné à résidence, samedi 2 septembre 2023, sur décision du ministre de l’Intérieur, Kamel Feki.

Libération de Hamadi Jebali

L’avocat Samir Dilou a annoncé, ce soir du mardi 5 septembre 2023, que l’ancien chef du gouvernement, Hamadi Jebali a été laissé en liberté après son arrestation ce matin. Samir Dilou précise que Hamadi Jebali a été auditionné durant sept heures à propos des nominations et des recrutements effectués durant la période où il était à la tête du gouvernement.





Hussein Jenayah : nous avons porté plainte contre les personnes impliquées dans les enregistrements fuités

Hussein Jenayah, fils de l’homme d’affaires Othman Jenayah, a indiqué, dans une publication postée, ce mardi 5 septembre 2023, sur les réseaux sociaux, qu’une plainte a été déposée dans le cadre de l’affaire des enregistrements fuités. Il a précisé que la plainte a été déposée en son nom ainsi que celui de Othman Jenayah afin de poursuivre toute personne impliquée de près ou de loin dans l’affaire, soulignant que l’enregistrement fuité n’est qu’un tissu de mensonges et de calomnies.

Affaire du complot : une délégation du Conseil de l’Europe en visite en Tunisie

Le comité de défense des détenus dans l'affaire du complot contre la sûreté de l'État a annoncé, mardi 5 septembre 2023, lors d'une conférence de presse, qu’une délégation du Conseil de l'Europe sera en Tunisie cette semaine et la semaine prochaine pour obtenir des éclaircissements sur les accusations portées contre plusieurs diplomates européens dans cette affaire et sur l'évolution de l'affaire elle-même. Le comité de défense estime que l'État tunisien a impliqué ces diplomates dans une affaire terroriste et criminelle, créant ainsi une crise diplomatique.