Unesco : le dossier de Djerba sera débattu durant la session du 10 au 25 septembre 2023

Le dossier de l’intégration de l'île de Djerba au patrimoine mondial de l'Unesco sera débattu lors de la 45ème session du Comité du patrimoine mondial qui se déroulera du 10 au 25 septembre 2023 à Riyad, capitale de l’Arabie saoudite.

À cette occasion, le ministère des Affaires culturelles a organisé une cérémonie au musée de Carthage le soir du 4 septembre 2023 en présence de plusieurs ambassadeurs et représentants de délégations diplomatiques. S’exprimant lors de cet événement, la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat a indiqué que le dossier aura pour nom « Djerba, paysage culturel, témoignage d'un mode d'occupation d'un territoire insulaire ».

Selon la même source, le dossier comporte 31 sites reflétant un caractère architectural et urbain exceptionnel. Il reflète la mixité religieuse et sociale des habitants de l’île de Djerba. La ministre a indiqué que ces éléments étaient menacés en raison des changements sociaux, économiques et climatiques.

Hayet Guettat a indiqué qu’un conseil ministériel, tenu le 21 juillet 2023, a été consacré au rapport élaboré par les experts internationaux spécialisés en sites historiques et celui émis par l’Union internationale pour la conservation de la nature afin de combler les lacunes du dossier de Djerba.

La ministre a assuré qu’un rapport technique détaillé avait été élaboré par une commission technique et scientifique en collaboration avec des experts et des représentants des parties concernées au niveau central, régional et local.

Elle a, aussi, mis l’accent sur l’importance de l’intégration de Djerba à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco tout en mettant l’accent sur la valeur exceptionnelle de l’île. Ceci permettra, selon la ministre, de préserver cet héritage historique et culturel unique en son genre et d’empêcher sa disparition.





S.G